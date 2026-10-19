"Non è’ una finale. Il format della Champions ci permette di giocare questo tipo di partite: Psg e Barcellona sono tra le squadre favorite". Così Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia della super sfida tra il Psg, bi-campione d’Europa in carica, e i catalani, campioni di Spagna (diretta domani alle 21 su Sky Sport Calcio). "Sono socio, sono stato giocatore e sono stato allenatore, per sei anni, del Barcellona -ha detto Luis Enrique- Ho una relazione incredibile con la Catalogna, mia moglie e i miei figli sono catalani. Sono molto unito al Barça ma sono l’allenatore del Psg. Detto questo, vedo tutte le partite del Barcellona come tifoso, non come allenatore, e casualmente mi trovo a giocarci contro quasi ogni anno, cosa che all’inizio non mi piaceva e mi pesava. Ora sto iniziando ad abituarmi e intendo approcciarmi con il massimo impegno alla partita contro una squadra molto diversa dalle altre, unica, una squadra che gioca a calcio come noi, che ha giocatori di grande qualità, che ha uno spirito sportivo con valori molto chiari, valori che amo. Una squadra che per me è la più simile al Psg di oggi. Detto questo, mi piacerebbe vincere perché sono competitivo e sono ancora più motivato ad affrontare un club così importante per me e in cui mi sono sentito così importante".