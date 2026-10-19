Luis Enrique: "Il Barcellona la squadra più simile al mio Psg ma non è una finale". VIDEOChampions League
Alla vigilia della super sfida tra i campioni d’Europa e i campioni di Spagna (diretta domani alle 21 su Sky Sport Calcio), le parole in conferenza stampa dell'ex calciatore e allenatore blaugrana: "Non è una finale ma siamo tra le squadre favorite -ha detto Luis Enrique- Il Barça ancora imbattuto una motivazione in più per essere la prima squadra che li supera in stagione. Sono tifoso del Barcellona, squadra unica, la più simile al Psg attuale"
"Non è’ una finale. Il format della Champions ci permette di giocare questo tipo di partite: Psg e Barcellona sono tra le squadre favorite". Così Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia della super sfida tra il Psg, bi-campione d’Europa in carica, e i catalani, campioni di Spagna (diretta domani alle 21 su Sky Sport Calcio). "Sono socio, sono stato giocatore e sono stato allenatore, per sei anni, del Barcellona -ha detto Luis Enrique- Ho una relazione incredibile con la Catalogna, mia moglie e i miei figli sono catalani. Sono molto unito al Barça ma sono l’allenatore del Psg. Detto questo, vedo tutte le partite del Barcellona come tifoso, non come allenatore, e casualmente mi trovo a giocarci contro quasi ogni anno, cosa che all’inizio non mi piaceva e mi pesava. Ora sto iniziando ad abituarmi e intendo approcciarmi con il massimo impegno alla partita contro una squadra molto diversa dalle altre, unica, una squadra che gioca a calcio come noi, che ha giocatori di grande qualità, che ha uno spirito sportivo con valori molto chiari, valori che amo. Una squadra che per me è la più simile al Psg di oggi. Detto questo, mi piacerebbe vincere perché sono competitivo e sono ancora più motivato ad affrontare un club così importante per me e in cui mi sono sentito così importante".
Luis Enrique: “Lamine Yamal si ferma così…”
"Come si ferma Lamine Yamal? Il miglior modo è avere il possesso del pallone. Non c’è solo Lamine ma anche Raphinha, Pedri… Lamine vuole essere Lamine e paragonare Messi, il migliore al mondo, con qualsiasi altro giocatore non si può". Così Luis Enrique sulla stella di questo Barcellona, ancora imbattuto: "Una motivazione in più essere la prima squadra che li supera in stagione. La competizione inizia ad aprile. Questa è una bella partita ma sono solo 3 punti Noi favoriti insieme al Bayern? Ci sono anche Arsenal, City, Real Madrid. Ci assomigliamo molto noi e Barca. Flick sta migliorando tutti i risultati e i record. Il suo carattere e il suo modo di trasmettere calcio sono perfetti per incarnare il dna del Barça".