Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 20 ottobre la terza giornata di "League Phase" di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì, alle 21.00, saranno Napoli e Roma le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri sfideranno al Maradona il Bodø Glimt, Sky Sport Arena e Sky Sport 252, mentre i giallorossi affronteranno all’Olimpico lo Slovan Bratislava, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, riflettori puntati sul big match tra PSG e Barcellona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

La copertina delle coppe europee sulle note di De Gregori La copertina che apre gli studi delle coppe europee è sulle note di "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori. Una canzone che lega fortemente il mondo della musica e del calcio. Francesco De Gregori porta in scena in questi mesi il progetto "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un tour e ciclo di residenze nei teatri italiani dedicato alle sue canzoni meno conosciute e ai brani rari del suo repertorio. Su Sky, settimana di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche dell'inizio dei LIVE di XFactor.