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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

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Oggi, martedì 20 ottobre la terza giornata di "League Phase" di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League

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Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Martedì, alle 21.00, saranno Napoli e Roma le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri sfideranno al Maradona il Bodø Glimt, Sky Sport Arena e Sky Sport 252, mentre i giallorossi affronteranno all’Olimpico lo Slovan Bratislava, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, riflettori puntati sul big match tra PSG e Barcellona su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. 

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

La copertina delle coppe europee sulle note di De Gregori

La copertina che apre gli studi delle coppe europee è sulle note di "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori. Una canzone che lega fortemente il mondo della musica e del calcio. Francesco De Gregori porta in scena in questi mesi il progetto "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un tour e ciclo di residenze nei teatri italiani dedicato alle sue canzoni meno conosciute e ai brani rari del suo repertorio. Su Sky, settimana di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche dell'inizio dei LIVE di XFactor.

Champions League, la programmazione su Sky e NOW

Martedì 20 ottobre

  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • ore 18.45: SABAH-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Andrea Voria
  • ore 18.45: FENERBAHÇE-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
  • ore 21.00: NAPOLI-BODØ GLIMT su Sky Sport Arena e Sky Sport 252. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: PSG-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Maurizio Compagnoni, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Davide Polizzi
  • ore 21.00: ROMA-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 21.00: MANCHESTER CITY-AEK ATENE su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • ore 21.00: LIVERPOOL-VILLARREAL su Sky Sport 256. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Nicolò Ramella
  • ore 21.00: STOCCARDA-ATLETICO MADRID su Sky Sport 257. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zanon
  • ore 21.00: PORTO-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 258. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Federico Casotti

Gli studi del martedì

  • Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Alessandro Costacurta
  • Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi
  • Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Federico Zancan e Luca Mastrorilli

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