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Como-Manchester United, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

Partita storica per il Como, che mercoledì 21 ottobre alle 18.45 ospita il Manchester United (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Emergenza in attacco per Fabregas: la punta sarà Douvikas, alle sue spalle c'è Nico Paz, cambiano gli esterni offensivi con Baturina e Couto dal 1'. Carrick con il dubbio Baleba: se dovesse partire titolare a centrocampo, Tielemans avanzerebbe nel ruolo di trequartista, con Bruno Fernandes che si sposterebbe sulla fascia

LE INTERVISTE: FABREGAS - NICO PAZ

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Yan Couto
Yan Couto
Ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

La probabile formazione del Como

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Couto, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Assente Chalobah in difesa, il sostituto potrebbe essere Ramón
  • A centrocampo Perrone torna titolare al posto di Milla
  • Rispetto alla vittoria contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, sugli esterni Couto e Baturina dovrebbero prendere il posto di Caqueret e Liberali
  • Como in emergenza nel reparto offensivo: out per infortunio Kean, Diao e Rodriguez. La punta centrale sarà Douvikas
Man. United
Senne Lammens
Senne Lammens
Portiere
Man. United
Diogo Dalot
Diogo Dalot
Terzino destro
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Man. United
Noussair Mazraoui
Noussair Mazraoui
Difensore centrale
Man. United
Harry Maguire
Harry Maguire
Difensore centrale
pubblicità
Man. United
Harry Amass
Harry Amass
Terzino sinistro
Man. United
Youri Tielemans
Youri Tielemans
Centrocampista centrale
Man. United
Andrey Santos
Andrey Santos
Centrocampista centrale
Man. United
Amad Diallo
Amad Diallo
Ala destra
pubblicità
Man. United
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
Trequartista
Man. United
Matheus Cunha
Matheus Cunha
Ala sinistra
pubblicità
Man. United
Bryan Mbeumo
Bryan Mbeumo
Attaccante

La probabile formazione del Manchester United

(4-2-3-1): Lammens; Dalot, Mazraoui, Maguire, Amass; Tielemans, Andrey Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick

  • Carrick cambia poco rispetto al pareggio contro il Leeds nell'ultima giornata di Premier: in difesa Mazraoui Amass potrebbero prendere il posto di Martinez e Yoro
  • Potrebbe esserci un'occasione per Baleba dal 1': qualora dovesse partire titolare a centrocampo, Tielemans avanzerebbe nel ruolo di trequartista, con Bruno Fernandes che si sposterebbe sull'esterno nella posizione di Cunha (sarebbe quest'ultimo eventualmente ad andare in panchina)

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