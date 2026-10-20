Partita storica per il Como, che mercoledì 21 ottobre alle 18.45 ospita il Manchester United (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Emergenza in attacco per Fabregas: la punta sarà Douvikas, alle sue spalle c'è Nico Paz, cambiano gli esterni offensivi con Baturina e Couto dal 1'. Carrick con il dubbio Baleba: se dovesse partire titolare a centrocampo, Tielemans avanzerebbe nel ruolo di trequartista, con Bruno Fernandes che si sposterebbe sulla fascia
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Como
(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Couto, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Assente Chalobah in difesa, il sostituto potrebbe essere Ramón
- A centrocampo Perrone torna titolare al posto di Milla
- Rispetto alla vittoria contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, sugli esterni Couto e Baturina dovrebbero prendere il posto di Caqueret e Liberali
- Como in emergenza nel reparto offensivo: out per infortunio Kean, Diao e Rodriguez. La punta centrale sarà Douvikas
La probabile formazione del Manchester United
(4-2-3-1): Lammens; Dalot, Mazraoui, Maguire, Amass; Tielemans, Andrey Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick
- Carrick cambia poco rispetto al pareggio contro il Leeds nell'ultima giornata di Premier: in difesa Mazraoui e Amass potrebbero prendere il posto di Martinez e Yoro
- Potrebbe esserci un'occasione per Baleba dal 1': qualora dovesse partire titolare a centrocampo, Tielemans avanzerebbe nel ruolo di trequartista, con Bruno Fernandes che si sposterebbe sull'esterno nella posizione di Cunha (sarebbe quest'ultimo eventualmente ad andare in panchina)