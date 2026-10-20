Partita storica per il Como, che mercoledì 21 ottobre alle 18.45 ospita il Manchester United (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Emergenza in attacco per Fabregas: la punta sarà Douvikas, alle sue spalle c'è Nico Paz, cambiano gli esterni offensivi con Baturina e Couto dal 1'. Carrick con il dubbio Baleba: se dovesse partire titolare a centrocampo, Tielemans avanzerebbe nel ruolo di trequartista, con Bruno Fernandes che si sposterebbe sulla fascia

LE INTERVISTE: FABREGAS - NICO PAZ