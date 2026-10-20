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Napoli-Bodo Glimt, Politano: "Bella risposta alle domande che ci siamo fatti"

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Un gol e un assist, trascinatore in Champions insieme a McTominay, Politano si prende una rivincita sull'errore commesso con il Villarreal: "Ci metto sempre la faccia nel bene e nel male". Un Napoli che ha trovato il primo successo europeo: "In settimana ci siamo parlati e ci siamo chiesti cosa volevamo fare in Champions e in campionato, e la risposta è arrrivata. Qualcuno dice che siamo vecchiotti, ma la gamba c'è ancora e questa squadra è forte"

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