Un gol e un assist, trascinatore in Champions insieme a McTominay, Politano si prende una rivincita sull'errore commesso con il Villarreal: "Ci metto sempre la faccia nel bene e nel male". Un Napoli che ha trovato il primo successo europeo: "In settimana ci siamo parlati e ci siamo chiesti cosa volevamo fare in Champions e in campionato, e la risposta è arrrivata. Qualcuno dice che siamo vecchiotti, ma la gamba c'è ancora e questa squadra è forte"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE