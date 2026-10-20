Oggi, martedì 20 ottobre, si scende in campo per la terza giornata di Champions League. Napoli e Bodo Glimt saranno in campo alle 21. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW , con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la terza partita stagionale in Champions League del Napoli impegnato questa sera in casa contro il Bodo Glimt: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno, Diretta Gol con Dario Massara. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport 251. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show , insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Napoli e Bodo Glimt

Gli unici precedenti tra Napoli e Bodo Glimt risalgono al primo turno della Coppa delle Coppe 1976/77, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare (2-0 in trasferta e 1-0 in casa). Il Bodo ha vinto entrambe le sfide contro l'Inter nei play-off della scorsa Champions League (3-1 in casa, 2-1 in trasferta). Prima di allora, le squadre norvegesi avevano vinto solo una volta contro avversarie italiane in Coppa dei Campioni/Champions League (4N 8P): Milan-Rosenborg 1-2 nel dicembre 1996.

Il Napoli ha perso le ultime tre partite di Champions League; non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee. Il Napoli ha perso le ultime due gare casalinghe in Champions League e non ha mai subito tre sconfitte interne consecutive nelle principali competizioni europee. Il Bodo Glimt ha vinto sei partite di Champions League nel 2026, il numero più alto di vittorie per una squadra norvegese in un singolo anno solare in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Napoli ha perso quattro delle ultime 10 partite di Champions in cui ha segnato il primo gol (4V 2N), con tutte le sconfitte arrivate sotto la guida di un allenatore diverso (Garcia, Mazzarri, Conte, Allegri). Prima di questa serie, era rimasto imbattuto per 15 gare dopo essere passato in vantaggio per 1-0 (12V 3N). Massimiliano Allegri ha perso otto delle sue ultime nove partite di Champions (1V), tante quante nelle precedenti 40 complessive (24V 8N). È reduce da cinque sconfitte consecutive, la peggior striscia di sempre per un allenatore italiano nella competizione.