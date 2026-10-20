La Roma dimentica il Real Madrid e quel pazzo finale da incubo con una grande serata e "riparte" anche in Champions trovando la sua prima vittoria nella League Phase. Certo, lo Slovan è veramente poca roba, ma se serviva una risposta, la squadra di Gasperini (dopo il successo con il Genoa) l'ha data bella forte. Quattro a zero praticamente senza concedere tiri allo Slovan, quattro marcatori diversi e quattro punti in classifica. I motivi per sorridere, per Gasperini, sono parecchi: " La squadra sta bene, deve solo non compiacersi troppo, deve sempre fare delle cose essenziali e giocare con continuità e in certe serate come questa si può permettere anche di essere un po' più precisa", commenta a Sky dopo la partita. " Ho avuto risposte importantissime dal turnover, perché il calendario è quello e abbiamo bisogno che tutti siano all'altezza di quello che chiede la Roma . Queste risposte consentono di andare avanti con fiducia e si può allargare la rosa dei potenziali titolari un po' a tutti".

"United e Psg occasioni per crescere"

Ora il calendario in Champions dice Manchester United e Psg. "Non vedo l'ora di giocarle? Sì", risponde Gasperini, "l'unica cosa che mi preoccupa è che ogni volta che giochiamo questo tipo di partite rischiamo di perdere un giocatore. Abbiamo recuperato Cristante e perdiamo Pellegrini, in alcuni reparti siamo contati. E' l'unico pericolo di queste partite così attese ed eccezionali, per noi sono un banco di prova incredibile, da queste gare ricavi sempre qualche informazione maggiore e la possibilità di crescere: le affronteremo con questo spirito. Con lo Slovan per noi era importante fare una partita seria subito, un po' anche per l'esigenza dei tre punti. Non ci sono partite facili in campionato, figuriamoci in Champions. Siamo stati bravi per come l'abbiamo interpretata, stiamo anche ruotando parecchi giocatori e questo ci permette di avere una buona freschezza. Alcuni giocatori in questo momento stanno sinceramente bene e finché stanno così è giusto farli giocare".