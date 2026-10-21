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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

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Mercoledì 21 ottobre la terza giornata di "League Phase" di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Mercoledì 21 ottobre appuntamento anche con la Youth League con Inter U20-Shakhtar Donetsk U19. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di Champions League

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Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì alle 18.45 sarà la volta del Como, impegnato al Sinigaglia contro il Manchester United, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 da non perdere Bayern Monaco-Arsenal, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Alla stessa ora anche la sfida Inter-Shakhtar Donetsk: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, mercoledì 21 ottobre, appuntamento con la Youth League: alle 16, su Sky Sport Uno, l’incontro tra Inter U20 e Shakhtar Donetsk U19, valido per la terza giornata della "League Phase".

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport. 

La copertina delle coppe europee sulle note di De Gregori

La copertina che apre gli studi delle coppe europee è sulle note di "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori. Una canzone che lega fortemente il mondo della musica e del calcio. Francesco De Gregori porta in scena in questi mesi il progetto "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un tour e ciclo di residenze nei teatri italiani dedicato alle sue canzoni meno conosciute e ai brani rari del suo repertorio. Su Sky, settimana di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche dell'inizio dei LIVE di XFactor.

Champions League, la programmazione su Sky e NOW

Mercoledì 21 ottobre

  • ore 16.00: Youth League, INTER U20-SHAKHTAR DONETSK U19 su Sky Sport Uno 
  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
  • ore 18.45: COMO-MANCHESTER UNITED su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluigi Bagnulo e Marco Demicheli, Diretta Gol Davide Polizzi
  • ore 18.45: LILLE-GALATASARAY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • ore 21.00: BAYERN MONACO-ARSENAL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Stefano Borhi, commento Lorenzo Minotti, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 21.00: REAL MADRID-LIPSIA su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Antonio Nucera
  • ore 21.00: ASTON VILLA-VIKING su Sky Sport Max e Sky Sport 255. Telecronaca Federico Casotti, Diretta Gol Andrea Menon
  • ore 21.00: REAL BETIS-FEYENOORD su Sky Sport 256. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Elia Faggion
  • ore 21.00: SPORTING LISBONA-LASK su Sky Sport 257. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Riccardo Morelli
  • ore 21.00: CLUB BRUGGE-LENS su Sky Sport 258. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Manuel Favia

Gli studi del mercoledì

  • Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Zvonimir Boban
  • Dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò (dalle 23), Fabio Capello, Zvonimir Boban e Paolo Di Canio
  • Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Federico Zancan e Luca Mastrorilli

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