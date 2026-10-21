Mercoledì 21 ottobre la terza giornata di "League Phase" di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Mercoledì 21 ottobre appuntamento anche con la Youth League con Inter U20-Shakhtar Donetsk U19. Tutti gli appuntamenti del mercoledì di Champions League GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì alle 18.45 sarà la volta del Como, impegnato al Sinigaglia contro il Manchester United, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K; alle 21.00 da non perdere Bayern Monaco-Arsenal, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Alla stessa ora anche la sfida Inter-Shakhtar Donetsk: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, mercoledì 21 ottobre, appuntamento con la Youth League: alle 16, su Sky Sport Uno, l’incontro tra Inter U20 e Shakhtar Donetsk U19, valido per la terza giornata della "League Phase".

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

La copertina delle coppe europee sulle note di De Gregori La copertina che apre gli studi delle coppe europee è sulle note di "La leva calcistica del '68" di Francesco De Gregori. Una canzone che lega fortemente il mondo della musica e del calcio. Francesco De Gregori porta in scena in questi mesi il progetto "Nevergreen (Perfette sconosciute)", un tour e ciclo di residenze nei teatri italiani dedicato alle sue canzoni meno conosciute e ai brani rari del suo repertorio. Su Sky, settimana di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche dell'inizio dei LIVE di XFactor.