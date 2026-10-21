Cherki, finta e tacco da applausi prima del gol in Manchester City-Aek. VIDEOvideo
Nella larga vittoria degli inglesi sull’Aek Atene, anche un gioiello del francese del City. Rayan Cherki riceve palla dalla destra e al limite dell’area di rigore avversaria si inventa una finta subito seguita da un colpo di tacco che manda a spasso il difensore dell’Aek. Poi il numero 10 calcia di sinistro segnando il momentaneo 3-1: il match finirà 5-1. Nel VIDEO la classe in purezza di Cherki sul terzo gol dei Citizen