Infortunio Kvaratskhelia, il suo idolo Ronaldo lo consola: "Mantieni viva la tua passione"post infortunio
Sono tanti i messaggi di vicinanza per Kvaratskhelia dopo la rottura del crociato rimediata in Psg-Barcellona di Champions League. Tra questi c'e quello dell'idolo del georgiano ovvero Cristiano Ronaldo: "So come ti senti. Mantieni viva quella passione. Il meglio deve ancora arrivare", ha scritto su Instagram CR7
Kvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro: questo è stato l'esito degli esami dopo il brutto infortunato rimediato in Psg-Barcellona, match terminato 4-2. Il georgiano ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo l'esito degli esami a cui sono seguiti tanti messaggi di vicinanza. Tra questi anche quello di Cristiano Ronaldo, che Kvara ha sempre messo tra i suoi idoli.
Il messaggio di Ronaldo a Kvara
Di seguito il commento tradotto di Cristiano Ronaldo sotto il post pubblicato dal georgiano: "Le battaglie più dure nel calcio sono spesso quelle che nessuno vede. So come ti senti, Kvara. Ma non dimenticare mai ciò che ti ha portato fin qui e non lasciare che un momento difficile ti faccia dubitare di quanto lontano puoi arrivare. Mantieni vivo quel fuoco. Il meglio deve ancora arrivare".
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Il messaggio di Kvara
Di seguito il messaggio pubblicato da Kvaratskhelia su Instagram: "Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questo infortunio, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite si concluderebbero tutte in pareggio.
Prima di ogni partita, ho semplicemente chiesto a Dio di farmi tornare a casa sano. Ma è stato inutile. Non è passato molto tempo... ma una domanda continua a passare per la mia mente: PERCHÉ IO? Perché io? Non ho mai trascurato un singolo sforzo. Probabilmente mi sono preparato meglio per questa partita rispetto a qualsiasi altra prima. Pensavo di essere pronto per qualsiasi cosa, ma non per questo. Tuttavia, capisco che Dio mi ha scelto. E se ciò che è successo a me ha risparmiato ad altri calciatori sul campo di andare attraverso questo, allora sono pronto a sopportare il dolore, il duro lavoro, la sofferenza e le lacrime.
So che devo tornare più forte per i miei cari, che sono sempre al mio fianco. Farò del mio meglio, così potete essere sicuri. Non vi deluderò, prometto. Non sprecherò un solo secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo molto presto"