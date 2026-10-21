Il messaggio di Kvara

Di seguito il messaggio pubblicato da Kvaratskhelia su Instagram: "Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questo infortunio, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite si concluderebbero tutte in pareggio.

Prima di ogni partita, ho semplicemente chiesto a Dio di farmi tornare a casa sano. Ma è stato inutile. Non è passato molto tempo... ma una domanda continua a passare per la mia mente: PERCHÉ IO? Perché io? Non ho mai trascurato un singolo sforzo. Probabilmente mi sono preparato meglio per questa partita rispetto a qualsiasi altra prima. Pensavo di essere pronto per qualsiasi cosa, ma non per questo. Tuttavia, capisco che Dio mi ha scelto. E se ciò che è successo a me ha risparmiato ad altri calciatori sul campo di andare attraverso questo, allora sono pronto a sopportare il dolore, il duro lavoro, la sofferenza e le lacrime.

So che devo tornare più forte per i miei cari, che sono sempre al mio fianco. Farò del mio meglio, così potete essere sicuri. Non vi deluderò, prometto. Non sprecherò un solo secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo molto presto"