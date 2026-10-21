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Infortunio Kvaratskhelia, rottura del legamento crociato. Le news

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Dopo il contrasto con Espart al 57' di Psg-Barcellona, il ginocchio di Kvicha Kvaratskhelia ha ceduto e il georgiano è dovuto uscire dal campo con l'aiuto dello staff medico. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: Kvara si dovrà operare. In attesa delle indicazioni certe sull'entità dei tempi di recupero (si va da 6 a 9 mesi) è chiaro che la sua stagione potrebbe già essere finita

VIDEO DELL'INFORTUNIOPSG-BARCELLONA: HIGHLIGHTS

Le immagini durante la partita contro il Barcellona non facevano presagire nulla di positivo e l'esito degli esami ha confermato i brutti presentimenti: Kvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e si dovrà operare. Al 57' del big match di Champions League il georgiano si è scontrato con Xavi Espart e il suo ginocchio è sembrato cedere. L'ex Napoli non è poi riuscito a proseguire ed è stato accompagnato fuori dal campo visibilmente dolorante con l'aiuto dello staff medico. Kvaratskhelia potrebbe star fuori dai 6 ai 9 mesi, ma si attendono indicazioni ufficiali dopo l'intervento. Il rischio, dunque, è che la sua stagione possa essere già finita.

Il comunicato ufficiale del Psg: "Kvara presto operato"

"A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, ​​Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni", recita la nota ufficiale del club parigino.

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