Pisilli, gol con la fascia da capitano in Roma-Slovan: "Un onore ogni singolo minuto"

“Per me ogni singolo minuto giocato con la fascia è stato un onore”. Esordisce con queste bellissime parole Niccolò Pisilli intervistato da Sky dopo il 4-0 della Roma allo Slovan Bratislava. Un successo che l’ha visto andare in gol, ed è una rete di quelle che non si dimenticano: la prima con la fascia da capitano al braccio per lui che, così giovane, romano e romanista, sembra destinato a indossarla spesso in futuro. Ancora più incredibili le dinamiche, veramente “da segno del destino”. Perché Pisilli vestiva quella fascia da pochi secondi quando ha scaricato il sinistro in rete: gliel’aveva appena consegnata Pellegrini prima di uscire per infortunio, il tutto nella partita in cui, per la prima volta, Pisilli compariva in lista come vicecapitano, viste le tante assenze dei “big” che solitamente la portano. Ma quando il destino ci si mette, sa scrivere storie bellissime…