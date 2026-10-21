Curioso siparietto nello studio Sky durante il post partita di Roma-Slovan 4-0. "Questa estate ha passato un brutto quarto d'ora, ha perso a footvolley", dice Florenzi a Pisilli, autore del terzo gol. "Non mi sarei mai permesso di batterti", risponde sorridendo il 22enne centrocampista di Gasperini. "Dice che lo ha fatto per rispetto, ma non mi ha lasciato vincere, lo sa anche lui, abbiamo una sfida aperta", aggiunge Florenzi, che poi si complimenta con il talento giallorosso

ROMA-SLOVAN 4-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE