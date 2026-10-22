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Kane si improvvisa Neuer in Bayern Monaco-Arsenal: il rinvio di 70 metri è perfetto. VIDEO

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Harry Kane non si limita a segnare a ripetizione: ultimamente si sta improvvisando anche regista e... portiere. In Bayern Monaco-Arsenal ha provato più volte a mandare in porta i compagni con i suoi lanci, riuscendoci alla perfezione in occasione dell'assist per Davies. Che abbia piedi educati non è certo una novità, ma Kane lo ha dimostrato anche quando si è sostituito a Neuer per un rinvio da quasi 70 metri. Guarda il VIDEO qui sopra

VIDEO: L'ASSIST DI KANE - BAYERN-ARSENAL 2-2: HIGHLIGHTS

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