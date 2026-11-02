Il neo Pallone d'oro Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo momento speciale e del prossimo impegno con il Bayern sul campo dell'Atletico Madrid: "Sono state giornate veramente incredibili per me ma ora sono concentrato solo sull'Atletico Madrid, sarà una partita molto dura. Ci manca Kompany ma il fatto che la squadra giochi bene anche senza di lui dimostra che è un grande allenatore". Poi l'annuncio in conferenza stampa: "Nei prossimi giorni firmerò il rinnovo"

Al microfono di Nicolò Omini il neo pallone d'oro Harry Kane ha parlato del suo momento d'oro e dell'appuntamento di martedì 3 novembre in Champions League fra l'Atletico-Madrid e il Bayern Monaco. "Sono state giornate veramente incredibili, siamo estremamente orgogliosi, ma adesso sono concentrato sulla partita di domani sera. Non ci sono forse i ricordi migliori riguardo questo stadio per me, ma sicuramente vorrei cambiare questi ricordi che ho, e fare una buona partita domani sarà una partita molto dura contro una squadra, brava con la palla, ma anche molto organizzata in tutte le fasi. Sappiamo che il livello sarà altissimo, e la mia concentrazione, il mio focus è tutto su domani".

A Monaco sei diventato un giocatore totale, grazie alla tua comprensione del gioco, la tua visione, i passaggi che riesci a fare. Tu che sei un fan del football americano ti sei ispirato un po' al ruolo del quarterback per giocare così?

"Non so se mi sono ispirato, però io guardo l'NFL, guardo il football americano in generale. Mi piace come fanno passare la palla sopra la testa dei compagni e degli avversari. Mi piace come si muovono, mi piace come difendono. Sicuramente noi lo facciamo un po' anche coi piedi. E sicuramente è parte del mio gioco da tanto tempo, il modo in cui mi sono evoluto anche sotto diversi allenatori, diversi modi di far giocare la squadra, mi piace pensare che sto dando la versione migliore di me, e sono contento di fare gol, di produrre bene, di rendermi utile per i compagni. Sicuramente si impara da tanti sport, no? Quando si osserva, um sicuramente forse qualcosa c'è anche da questo sport che tanto mi piace.

Avete giocato, anche senza il vostro allenatore già alcune partite. Però questa volta la ragione è diversa, Kompany non sarà in panchina, domani sera in Champions League. Come state gestendo questa situazione difficile?

"Ci stiamo gestendo bene, lo staff è stato incredibile. Certo ci manca il nostro leader, il nostro capo. Però, ovviamente in tutte le gare è importante averlo con noi, ma noi continuiamo, dobbiamo andare avanti. Credo che sia segno di avere un ottimo allenatore quando la squadra riesce a dare il massimo, anche se lui non è in panchina fisicamente, abbiamo ancora più responsabilità, anch'io sento più responsabilità da leader della squadra, di aiutare la squadra, e di rendermi utile, abbiamo avuto alcuni infortuni, abbiamo avuto diverse situazioni da gestire, ma questo ci ha forse uniti ancora di più come squadra, ci ha fatto venire più fame, e questo anche in vista di domani, sappiamo che sarà, durissima. Dobbiamo semplicemente fare tutto quello che potremo per ottenere una vittoria"

In conferenza stampa poi l'annuncio di Harry Kane: "Nel complesso, direi che è questione di giorni piuttosto che di settimane. Le discussioni sono andate bene anche oggi e spero che riusciremo a raggiungere un accordo nei prossimi giorni"