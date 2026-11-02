Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della quarta giornataguida tv
Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League Phase. 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Martedì 3 novembre appuntamento anche con la Youth League: alle 14.00 Manchester United U19-Roma U20
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 saranno Inter e Roma le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno in trasferta il Feyenoord, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, mentre i giallorossi affronteranno all’Old Trafford il Manchester United, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Mercoledì alle 21 sarà la volta del Como, impegnato fuori casa contro il Lens, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alla stessa ora anche la sfida Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, martedì 3 novembre, appuntamento con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Manchester United U19 e Roma U20, valido per la quarta giornata della "League Phase".
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi; mercoledì Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
La copertina delle serate europee sulle note di Lil Nas X
La copertina della quarta giornata di League Phase di Champions League è sulle note di “World's Greatest!” di Lil Nas X (Columbia/Sony Music). Il nuovo singolo profondamente personale inaugura un nuovo capitolo nel percorso di un artista che ha continuamente sfidato le aspettative. Il brano celebra i traguardi raggiunti e li trasforma in un invito a continuare ad andare avanti anche quando il percorso si fa più difficile. La canzone alterna momenti di vulnerabilità e celebrazione, attraversando sentimenti di tristezza e sconfitta per arrivare infine a un’affermazione inequivocabile: “I’m a champion”. Claim perfetto per i campioni che scenderanno in campo su Sky Sport per la settimana di coppe europee
Champions League, la programmazione della 4^ giornata di League Phase su Sky e NOW
Martedì 3 novembre
- ore 14.00: MANCHESTER UNITED U19-ROMA U20 su Sky Sport Calcio
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: GALATASARAY-STOCCARDA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Elia Faggion
- ore 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBONA su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
- ore 21.00: FEYENOORD-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 21.00: BARCELLONA-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Redi, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ore 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
- ore 21.00: VILLARREAL-PSG su Sky Sport 255. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MONACO su Sky Sport 256. Telecronaca Antonio Nucera, inviato Nicolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: BODØ GLIMT-LILLE su Sky Sport 257. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Riccardo Morelli
- ore 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport 258. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Andrea Voria
Gli studi del martedì
- Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Riccardo Gentile
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi
- Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Alessandro Florenzi, Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli
Mercoledì 4 novembre
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- ore 18.45: AEK ATENE-REAL MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 18.45: FENERBAHÇE-LIVERPOOL su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Andrea Menon
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
- ore 21.00: LENS-COMO su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello, Diretta Gol Davide Polizzi
- ore 21.00: LIPSIA-MANCHESTER CITY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: SLAVIA PRAGA-ARSENAL su Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: BORUSSIA DORTMUND-REAL BETIS su Sky Sport 255. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Federico Casotti
- ore 21.00: PSV-CLUB BRUGGE su Sky Sport 256. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: VIKING-SABAH su Sky Sport 257. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Manuel Favia
Gli studi del mercoledì
- Dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis, Paolo Condò e Alessandro Costacurta
- Dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio
- Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Giorgia Cenni e Nicolò Omini