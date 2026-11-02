Il calendario e gli orari di Champions League

Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW , la quarta giornata della League Phase. 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Martedì 3 novembre appuntamento anche con la Youth League: alle 14.00 Manchester United U19-Roma U20

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, la quarta giornata della competizione europea per club, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 saranno Inter e Roma le prime italiane a scendere in campo: i nerazzurri sfideranno in trasferta il Feyenoord, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, mentre i giallorossi affronteranno all’Old Trafford il Manchester United, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Mercoledì alle 21 sarà la volta del Como, impegnato fuori casa contro il Lens, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alla stessa ora anche la sfida Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì. Inoltre, martedì 3 novembre, appuntamento con la Youth League: alle 14, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra Manchester United U19 e Roma U20, valido per la quarta giornata della "League Phase".