Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Feyenoord-Inter, Thuram: "Dopo il derby ci siamo detti le cose in faccia". VIDEO

inter

L'attaccante dell'Inter a Sky Sport in vista della sfida di Champions contro il Feyenoord (in programma martedì 3 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW): "Dopo il derby ci siamo detti le cose in faccia, come si fa in una famiglia. Siamo pronti a ripartire". Sugli avversari: "Questo è un ambiente caldissimo, noi dobbiamo essere uniti"

FEYENOORD-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla vigilia della sfida tra Feyenoord-Inter (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), l'attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram ha parlato in esclusiva a Sky Sport

 

Come si riparte?

"Si riparte da squadra e uniti, l'uno per l'altro".

 

Che cosa vi siete detti dopo il derby?

"Ci siamo detti le cose in faccia, come si fa in una famiglia. Siamo pronti a ripartire".

 

Come stai e come stai vivendo questo momento?

"Sto benissimo e sono felicissimo di poter giocare ogni partita per aiutare la squadra".

 

Che tipo di difficoltà presenta il Feyenoord?

"Questo è un ambiente caldissimo. Loro approcciano le partite molto forte. Mi ricordo che due anni fa avevano fatto cinque tiri in dieci minuti. Sarà una partita del genere".

 

Quale sarà la prima cosa che dovrete fare in campo?

"Dobbiamo essere uniti, una squadra e sapere che in alcuni momenti siamo a rischio. Dobbiamo fare in modo che non accada più".

a sky sport

Chivu: "La delusione dovrà diventare energia"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Man United-Roma, Gasperini in conferenza LIVE

live roma

Vigilia di Champions per la Roma, impegnata martedì alle 21 sul campo del Manchester United...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 3 e mercoledì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata della League...

Contro il Feyenoord Chivu pensa a Thuram-Pio

Champions League

Nel video, Andrea Paventi di Sky Sport da Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia...

Champions, le prospettive delle squadre italiane

la rubrica

Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno commentato il riscatto delle squadre italiane in Champions,...

Chi è Xavi Espart, il nuovo talento del Barcellona

borghi d'europa

Stefano Borghi analizza le caratteristiche di Xavi Espart, 19enne del Barcellona, che martedì ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE