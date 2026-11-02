L'attaccante dell'Inter a Sky Sport in vista della sfida di Champions contro il Feyenoord (in programma martedì 3 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW ): "Dopo il derby ci siamo detti le cose in faccia, come si fa in una famiglia. Siamo pronti a ripartire". Sugli avversari: "Questo è un ambiente caldissimo, noi dobbiamo essere uniti"

Alla vigilia della sfida tra Feyenoord-Inter (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), l'attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram ha parlato in esclusiva a Sky Sport

Come si riparte?

"Si riparte da squadra e uniti, l'uno per l'altro".

Che cosa vi siete detti dopo il derby?

"Ci siamo detti le cose in faccia, come si fa in una famiglia. Siamo pronti a ripartire".

Come stai e come stai vivendo questo momento?

"Sto benissimo e sono felicissimo di poter giocare ogni partita per aiutare la squadra".

Che tipo di difficoltà presenta il Feyenoord?

"Questo è un ambiente caldissimo. Loro approcciano le partite molto forte. Mi ricordo che due anni fa avevano fatto cinque tiri in dieci minuti. Sarà una partita del genere".

Quale sarà la prima cosa che dovrete fare in campo?

"Dobbiamo essere uniti, una squadra e sapere che in alcuni momenti siamo a rischio. Dobbiamo fare in modo che non accada più".