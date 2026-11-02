Feyenoord-Inter, Chivu: "Credo nel lavoro e in questa squadra"
L'Inter è ospite del Feyenoord nella quarta giornata di Champions (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). L'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa: "Credo nel lavoro di squadra e in quello che abbiamo fatto finora. Ci sono episodi negativi ed errori da cui imparare, ma sono fiducioso". Sul Feyenoord: "Hanno intensità e qualità". E sugli infortunati: "Abbiamo recuperato Provedel e Pavard. Non abbiamo avuto altri problemi"
Finisce qui la confereza stampa di Chivu e Thuram.
Come si lavora sull'approccio in così poco tempo?
Thuram: "Quando sai una cosa, puoi correggerla. Lo abbiamo capito tutti, spero che possiamo fare meglio".
In qualche occasione abbiamo visto che non andate troppo a pressare, da cosa dipende?
"Ci sono momenti per pressare alto e altri in cui dobbiamo aspettare. Io per primo, da attaccante, devo scegliere i momenti giusti per non mettere in difficoltà la squadra".
Si fa fatica con l'assenza di Lautaro?
Thuram: "Non penso. Ognuno ha il proprio carattere. Anche altri leader fanno tanto bene per la squadra anche se non lo vedete".
Dopo la sosta hai sempre giocato, ti senti stanco? Ti possiamo rivedere come unica punta?
Thuram: "Giocare sempre è il sogno di tutti, sono felice di questo. Ho già giocato come prima punta, posso rifarlo".
Il modo in cui avete vinto contro lo Shakhtar può essere una svolta per il vostro percorso in Europa?
Thuram: "Penso che l'atteggiamento che abbiamo avuto quando siamo stati in 10 è qullo che dobbiamo sempre avere".
Barella e Bastoni hanno detto che serve cambiare atteggiamento, sei d'accordo?
Thuram: "Loro sono due leader, condivido quello che hanno detto".
Finisce la conferenza stampa di Chivu, tocca a Marcus Thuram.
Qual è la situazione sugli infortunati?
Chivu: "Abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili e non prevedibili. Abbiamo recuperato Provedel e Pavard, che torna dall'infortunio. Non abbiamo avuto altri problemi".
Che avversario è il Feyenoord?
Chivu: "Loro hanno intensità e qualità. Sono bravi nell'uno contro uno, hanno una punta che gioca con la squadra ed esterni a piede invertito. Dovremo tirare fuori qualità".
Avete ridimensionato le aspettative per la Champions?
Chivu: "Abbiamo sempre detto che la Champions è partita dopo partita. Poi se si vogliono fare i calcoli... si gira ai 16 punti per le prime 8. Ma pensiamo una partita alla volta".
Che ricordi hai in questo stadio?
Chivu: "Lo conosco bene, so l'atmosfera che si respira e quanta passione ci mettono i tifosi".
Che risposte ti aspetti dopo la sconfitta nel derby contro il Milan? Sei fiducioso?
Chivu: "Credo nel lavoro di squadra e in quello che abbiamo fatto finora. Ci sono episodi negativi ed errori da cui imparare, ma sono fiducioso".
Inizia la conferenza stampa di Chivu.
Insieme a Chivu, in conferenza stampa ci sarà anche Marcus Thuram.
Pioli allo Sky Calcio Club: "C'è un'Inter con e senza Lautaro"
Le difficoltà nerazzurre spiegate da Stefano Pioli che, allo Sky Calcio Club, individua un'assenza su tutte: "C'è un'Inter con e senza Lautaro - spiega -. Credo che un capitano così sia la fortuna di qualsiasi allenatore".
Pioli allo Sky Calcio Club: 'C'è un'Inter con e senza Lautaro'Vai al contenuto
Gli highlights di Milan-Inter
I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby in Serie A.
La classifica del girone unico
L'Inter sarebbe, al momento, in zona playoff.
Champions League, la classifica del girone unico dopo la 3^ giornataVai al contenuto
Non solo Feyenoord-Inter
Ricco programma quello che ci attende in questa giornata di Champions League, distribuita tra martedì e mercoledì.
Il calendario e gli orari di Champions LeagueVai al contenuto
Chivu pensa alla coppia Thuram-Esposito
Assente Bastoni, squalificato, Carlos Augusto favorito per una maglia da titolare in difesa con Dimarco esterno: le possibili scelte contro il Feyenoord.
Contro il Feyenoord Chivu pensa a Thuram-PioVai al contenuto
Vigilia di Champions League per l'Inter, di scena martedì al De Kuip in casa del Feyenoord. In conferenza stampa parla Cristian Chivu: seguila in diretta sul nostro liveblog.