L'Inter è ospite del Feyenoord nella quarta giornata di Champions (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). L'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa: "Credo nel lavoro di squadra e in quello che abbiamo fatto finora. Ci sono episodi negativi ed errori da cui imparare, ma sono fiducioso". Sul Feyenoord: "Hanno intensità e qualità". E sugli infortunati: "Abbiamo recuperato Provedel e Pavard. Non abbiamo avuto altri problemi"