Se da una parte c'è una squadra in pieno declino, c'è chi invece è pronto a sfidare un'italiana, l'Inter, da capolista del suo campionato. La squadra di Van Bronckhorst guida l'Eredivisie da imbattuta con 25 punti in 11 giornate, uno in più dell'Ajax e due in più di Psv e Twente, ma è reduce da due pareggi consecutivi (contro il Psv e nell'ultima contro la rivelazione Fortuna Sittard) e le statistiche non mentono sulle caratteristiche del club di Rotterdam: segna tantissimo - sono 3 i gol fatti di media a partita - ma la difesa non è così solida, come dimostrano i soli 4 clean sheet totalizzati in Olanda. E in Champions? Dopo la batosta iniziale (5-1 subito a Barcellona) e la vittoria sul Como (in un De Kuip che rappresenta un altro dei punti di forza del Feyenoord), nell'ultima giornata è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Betis.