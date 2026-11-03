Manchester United-Roma, protesta dei tifosi: lancio di palle da tennis (e non solo). FOTO
Protesta dei tifosi del Manchester United durante la sfida di Champions League contro la Roma. A Old Trafford, dalla Stretford End sono stati lanciati in campo palloncini verdi e oro, mentre dagli spalti si sono alzati cori contro la proprietà. Sul terreno di gioco sono finite anche palle da tennis e altri oggetti, provocando una breve interruzione della partita. Di seguito le immagini della protesta
- Durante Manchester United-Roma, i tifosi dei Red Devils hanno inscenato una protesta contro la proprietà del club dopo i continui risultati negativi
- Al 21' dalla Stretford End sono stati lanciati migliaia di palloncini verdi e oro oltre al lancio di palle da tennis sul terreno di gioco che ha costretto a qualche secondo di interruzione
- La scelta dei colori non è casuale: verde e oro erano i colori del Newton Heath, il club da cui nacque il Manchester United. Da anni vengono utilizzati dai tifosi come simbolo della contestazione alla famiglia Glazer. Anche il momento della protesta ha un significato preciso: il 21' richiama i 21 anni trascorsi dall'acquisizione del club da parte dei Glazer nel 2005