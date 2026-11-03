Protesta dei tifosi del Manchester United durante la sfida di Champions League contro la Roma. A Old Trafford, dalla Stretford End sono stati lanciati in campo palloncini verdi e oro, mentre dagli spalti si sono alzati cori contro la proprietà. Sul terreno di gioco sono finite anche palle da tennis e altri oggetti, provocando una breve interruzione della partita. Di seguito le immagini della protesta

MANCHESTER UNITED-ROMA LIVE