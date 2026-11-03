Mercoledì 4 novembre il Napoli è impegnato in trasferta sul campo del Porto. Emergenza in difesa per Allegri, costretto a passare al 3-5-2. Davanti a Meret ci sarà una linea a tre composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo De Bruyne non è al meglio, dovrebbe essere sostituito da Gilmour. Hojlund è recuperato dopo l'influenza, giocherà al posto di Lucca, il danese sarà affiancato da Giovane
Probabili Formazioni
Napoli, la probabile formazione
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri
- Tanti infortuni in difesa, Allegri è costretto a cambiare modulo, passando al 3-5-2: dietro giocheranno Beukema, Rrahmani e Rafa Marin
- Nella linea a 5 a centrocampo Gilmour dovrebbe prendere il posto di De Bruyne, non ancora al meglio per un problema alla caviglia
- Recupero importante in attacco, con Hojlund che ha smaltito l'influenza e sostituirà Lucca rispetto al match perso contro la Juventus. Il danese sarà affiancato da Giovane in avanti
Porto, la probabile formazione
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli