Mercoledì 4 novembre il Napoli è impegnato in trasferta sul campo del Porto. Emergenza in difesa per Allegri, costretto a passare al 3-5-2. Davanti a Meret ci sarà una linea a tre composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo De Bruyne non è al meglio, dovrebbe essere sostituito da Gilmour. Hojlund è recuperato dopo l'influenza, giocherà al posto di Lucca, il danese sarà affiancato da Giovane

ALLEGRI A SKY: "IL DESTINO E' NELLE NOSTRE MANI"