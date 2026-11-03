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Porto-Napoli, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

Mercoledì 4 novembre il Napoli è impegnato in trasferta sul campo del Porto. Emergenza in difesa per Allegri, costretto a passare al 3-5-2. Davanti a Meret ci sarà una linea a tre composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo De Bruyne non è al meglio, dovrebbe essere sostituito da Gilmour. Hojlund è recuperato dopo l'influenza, giocherà al posto di Lucca, il danese sarà affiancato da Giovane

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Probabili Formazioni

Napoli
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
Difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
Difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Mezzala destra
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
Centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Mezzala sinistra
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
Esterno sinistro
Napoli
Giovane
Giovane
Attaccante
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

Napoli, la probabile formazione

NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

  • Tanti infortuni in difesa, Allegri è costretto a cambiare modulo, passando al 3-5-2: dietro giocheranno Beukema, Rrahmani e Rafa Marin
  • Nella linea a 5 a centrocampo Gilmour dovrebbe prendere il posto di De Bruyne, non ancora al meglio per un problema alla caviglia
  • Recupero importante in attacco, con Hojlund che ha smaltito l'influenza e sostituirà Lucca rispetto al match perso contro la Juventus. Il danese sarà affiancato da Giovane in avanti

Porto, la probabile formazione

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli

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