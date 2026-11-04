Dove vedere Lens-Como

Da non perdere oggi alle 21 la quarta partita stagionale in Champions League del Como impegnato questa sera in trasferta contro il Lens: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello; Diretta Gol con Davide Polizzi. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show , insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Lens e Como

Questa sarà la prima partita del Lens contro una squadra italiana dopo quasi 20 anni, dall'ultima sfida nella fase a gironi di Coppa UEFA contro il Parma (i francesi persero per 1-2 il 29 novembre 2006). Gli unici precedenti del Lens contro avversarie italiane in Champions League risalgono alla stagione 2002/03 contro il Milan: i francesi persero 1-2 in trasferta, per poi vincere 2-1 in casa nella fase a gironi. Il Lens non ha segnato in nessuna delle ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee, tante quante le volte in cui era rimasto a secco nelle prime 41 giocate tra l'ottobre 1975 e il dicembre 2023. L'unica volta in cui hanno perso due gare interne consecutive è stato tra il dicembre 1995 (0-1 contro lo Slavia Praga) e il settembre 1996 (0-1 contro la Lazio). Il Como ha segnato 10 gol nelle prime tre partite di Champions, il massimo mai raggiunto da una squadra italiana nelle prime tre gare di Coppa dei Campioni (dal 1955) e il dato più alto per qualsiasi formazione dal 1973, quando il Club Brugge ne realizzò 12. Tra la seconda e la terza giornata di questa Champions League, solo quattro squadre hanno effettuato più tiri del Lens (40), che è tra le otto formazioni capaci di superare quota 40 conclusioni nelle ultime due giornate. Sette di queste hanno segnato almeno quattro gol, mentre il Lens non ha realizzato nemmeno una rete. Tutti i 10 gol del Como in questa Champions sono stati segnati su azione. Si tratta del totale più alto di gol su azione registrato da qualsiasi squadra nelle prime tre giornate, a pari merito con i campioni in carica del Paris Saint-Germain (10). Il Lens non mantiene la porta inviolata da 16 partite di Champions, dalla vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nel vecchio Wembley nel 1998.