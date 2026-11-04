Porto-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi, mercoledì 4 novembre, si scende in campo per la quarta giornata di Champions League. Porto e Napoli giocano alle 21.00. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti
Dove vedere Porto-Napoli in tv
Da non perdere oggi alle 21 la quarta giornata di Champions League con Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. A mezzanotte, Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.
I numeri di Porto e Napoli
Il Porto e il Napoli si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee: il Napoli ha vinto i primi due precedenti nel 1974/75 (Coppa UEFA), ma non è riuscito a vincere i due più recenti nel 2013/14 (1N 1P in Europa League). Il Porto non vince da sei partite europee contro squadre italiane (3N 3P); l'ultimo successo risale al febbraio 2022 contro la Lazio in Europa League (2-1). L'ultima squadra italiana a vincere in casa del Porto è stata la Juventus nel febbraio 2017 (2-0 in Champions League). Da allora, i portoghesi sono rimasti imbattuti nelle sei sfide casalinghe contro avversarie di Serie A, vincendone quattro (2N). Dopo aver battuto il Bodø/Glimt 4-3 nel turno precedente, il Napoli punta a ottenere due vittorie consecutive in Champions per la prima volta dal marzo 2023 (due successi, entrambi contro l'Eintracht Francoforte). Il Porto ha perso entrambe le partite casalinghe di questa Champions League (0-2 contro il Manchester City e 0-1 contro il PSV). L'undici titolare del Napoli nella precedente gara di Champions League aveva un'età media di 30 anni e 126 giorni: si tratta della formazione più anziana schierata dal club nella competizione, nonché la più anziana tra tutte le squadre nelle prime tre giornate di questa stagione.