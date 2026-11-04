Oggi, mercoledì 4 novembre, si scende in campo per la quarta giornata di Champions League. Porto e Napoli giocano alle 21.00. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Dove vedere Porto-Napoli in tv

Da non perdere oggi alle 21 la quarta giornata di Champions League con Porto-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. A mezzanotte, Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.