L'allenatore del Como commenta la vittoria sull'AEK che avvicina la sua squadra alla qualificazione almeno ai playoff di Champions: "Sì ma non è fatta e dobbiamo continuare, per noi la Serie A è più imprtante anche se vivere queste notti è meraviglioso". Sulla squadra: "E' sempre stata competitiva al di là del risultato, oggi eravamo in pochi e mi è piaciuto come i ragazzi hanno lottato" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

E' chiaramente un Cesc Fabregas molto soddisfatto al termine della gara in cui il Como ha battuto l'AEK Atene e ha avvicinato la qualificazione al prossimo turno di Champions: "E' una vittoria molto importante per noi, perché in Champions il livello è molto alto - dice - E' una competizione molto esigente e ancora una volta abbiamo dimostrato, ma anche se non si vinceva o si perdeva, di essere una squadra che non fa fatica a trovare la partita o ad alzare il livello quando la gara va in modo diverso, almeno è quello che ho visto nelle cinque partite finora disputate, ho visto sempre una squadra competitiva al di là del risultato e questa è per me la cosa più importante. Era quello che volevo vedere e sentire in questa stagione, la qualificazione non è ancora arrivata in questo momento e dobbiamo continuare".

"Milla? Leadership e uomo spogliatoio" Vero che la Champions è stato un regalo ma ora che la qualificazione è vicina: "Per noi la Serie A rimane la cosa più importante anche se non posso negare che vivere notti di Champions così al Sinigaglia è una cosa bellissima". Una citazione per Milla autore di un gol straordinario: "Adesso sto cercando la strategia, lo abbiamo preso per 6 milioni, magari a gennaio lo vendiamo per 20 milioni e prendiamo un altro (ride ndr) - dice ancora - Scherzo è un giocatore molto bravo, è già da diversi anni che gioca ad un livello molto alto, la sua carriera è andata in crescendo, adesso ha una stabilità nel gioco, ha grande personalità e una leadership importante ed è un uomo spogliatoio, tutti lo amano e per me questo è fondamentale per continuare con la famiglia che siamo a Como".

"Se ero preoccupato alla fine? Sono giovane e sono sempre preoccupato" Nel finale di gara c'era un po' di stanchezza e l'AEK ha provato a mettere in difficoltà il Como: "Se mi sono preoccupato negli ultimi venti minuti? Io sono sempre preoccupato - spiega rivolgendosi a Fabio Capello - Sono ancora molto giovane, non ho ancora la tua esperienza per essere tranquillo, la Champions ha un livello altissimo e ogni errore ti può penalizzare, siamo in pochi perché oggi avevamo otto indisponibili o per infortunio o per la lista Champions, abbiamo fatto solo 3 cambi ed è la prima volta da quando sono allenatore che non ho completato tutti i cambi ma questo dice molto della squadra, della personalità che hanno questi ragazzi, la voglia di vincere, poi ci sono cose da migliorare ma mi è piaciuto come ha combattuto la squadra".