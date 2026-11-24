A Manchester si canta... "Napoli"! E a farlo sono proprio i piccoli tifosi del City. Prima della sfida di Champions all'Etihad Stadium, un coro di bambini inglesi, con tanto di sciarpe dei Citizens al collo, ha accolto la delegazione azzurra al pranzo Uefa intonando lo storico inno di Nino D'Angelo. Una sorpresa decisamente particolare che non è passata inosservata neanche al cantautore napoletano che ha condiviso il video sui propri social. Guarda il VIDEO qui sotto

MANCHESTER CITY-NAPOLI LIVE