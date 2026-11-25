E voi l'avete mai vista una zolla segnare un gol? Minuto numero 50, risultato di 1-1 (Bruno aveva appena pareggiato su rigore), sempre il portoghese prende la mira e calcia da fuori: il tiro è centrale e sembra facile preda del Kaique poi… una zolla impenna il pallone e spiazza clamorosamente il portiere avversario. Non vedevamo qualcosa di simile dal gol col "pallone da spiaggia" subito da Reina in un vecchio Sunderland-Liverpool di Premier nel 2009…

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