La beffa di Bergamo è alle spalle, l’Inter riparte con un bel successo in Champions e lo fa mostrando anche quella solidità e quella concentrazione in difesa che erano mancate, costando caro, contro l’Atalanta. Contro un ottimo Stoccarda non è stato semplice, ma in Champions non lo è mai, come sottolinea Cristian Chivu a Sky dopo la vittoria di San Siro: “Le partite in Champions non sono mai semplici e va accettato che non le puoi dominare dall’inizio alla fine , cercando di essere propositivi nei momenti di partita che lo consentono. Noi siamo stati bravi in tutto : bravi nel non farci prendere dall’intensità che loro hanno messo nei primi 20’, bravi a capire che a tratti si doveva difendere un po’ più bassi con energia e intensità, bravi a difendere l’area sui cross dalle corsie e a creare tante situazioni che con più lucidità potevano darci il vantaggio già nel primo tempo”.

"Interventi dopo Bergamo? Ce n'è sempre bisogno"

Ma la soddisfazione maggiore per Chivu, forse, è proprio quella di aver visto la sua squadra rispondere così dopo le critiche che le erano piovute addosso dopo il 4-4 con l’Atalanta. “Il mio compito è trasmettere gli stimoli giusti in qualsiasi partita, l’importante è che la squadra non si disunisca e che nessuno punto il dito contro gli altri. Se ci sono stati interventi dopo Bergamo? C’è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vano bene. Noi non abbiamo perso lucidità nel fare le analisi dopo quella partita perché a tratti, per 75-80 minuti, abbiamo fatto una buona gara e ci è mancato qualcosa solo negli ultimi 10’. Ma non vuol dire che bisogna buttare quel che di buono avevamo fatto prima. Stiamo cercando di mantenere lucidità nelle nostre analisi, raccontare quella che è la verità di una partita e limare errori tecnici, tattici e addirittura anche mentali”.