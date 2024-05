Si ferma in semifinale il cammino in Champions del Bayern Monaco, che chiude la stagione senza aver vinto nemmeno un trofeo. L'ultima volta che era successo ci riporta alla stagione 2011/12, quella precedente al Treble con Heynckes. Ricordi chi c'era in squadra? Due i superstiti a distanza di dodici anni, diverse le conoscenze italiane. Ma non è tutto: tre sono in finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund!

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT