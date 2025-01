Come riporta "Calcio e Finanza", il nuovo format della Champions consentirà alla Uefa di distribuire complessivamente oltre 2,4 miliardi di euro ai club partecipanti. Rispetto al passato i meccanismi di distribuzione sono stati modificati, in particolare per quanto riguarda i bonus legati ai risultati e la sezione relativa a market pool e ranking storico. Ovviamente, più si vince e più si va avanti nella competizione e più si guadagna. Così, a una base uguale per tutti (che potremmo definire bonus partecipazione) di 18,62 milioni di euro si aggiunge il premio in base al piazzamento nella classifica unica, una novità di questa stagione che porterà da un minimo di 275mila euro (per l'ultima in classifica) a salire. Per fare un esempio, l'Inter, chiudendo al quarto posto, ha incassato 9,7 milioni solo da questa voce