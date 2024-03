Se è vero che i campioni si vedono nei momenti decisivi, la serata di Champions di Mbappé e Kane ha confermato lo “status” dei bomber e trascinatori di Psg e Bayern Monaco. L’attaccante francese viaggia a medie strabilianti in Europa, avendo messo lo zampino in un gol a partita in tutta la sua carriera in Champions. In classifica c’è anche un attaccante dell’Inter… ma non è Lautaro!

