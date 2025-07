Le prime 8 classificate della fase campionato si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, le ultime 12 saranno eliminate, mentre chi si piazzerà tra la 9^ e la 24^ posizione disputerà i playoff, da giocare andata e ritorno: otto partite per otto squadre e chi passerà si unirà alle squadre già qualificate per andare a completare il tabellone della fase a eliminazione diretta. Due i sorteggi che vedremo in questa fase: il primo per stabilire i playoff, in programma il 30 gennaio 2026, il secondo per definire la composizione del tabellone e dunque gli accoppiamenti per ottavi, quarti, semifinali e finale, fissato per il 27 febbraio 2026. Questo il calendario completo per la fase a eliminazione diretta:

Playoff per la fase a eliminazione diretta : 17/18 e 24/25 febbraio 2026

: 17/18 e 24/25 febbraio 2026 Ottavi di finale : 10/11 e 17/18 marzo 2026

: 10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti di finale : 7/8 e 14/15 aprile 2026

: 7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali : 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 FINALE: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)