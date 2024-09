Trentasei squadre, un solo girone, come in un "campionato" unico. Ogni squadra giocherà 8 partite (4 in casa, 4 in trasferta) contro otto avversarie diverse (sorteggiate dopo la divisione in quattro “fasce”: ogni squadra ha pescato due avversarie da ogni fascia, compresa la propria). In base ai punti fatti le 36 squadre sono ordinate in una classifica unica. Al termine della prima fase le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi. Quelle che si classificano dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie, dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie. Le ultime 8 squadre in classifica invece sono eliminate