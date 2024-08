Nuovo format, nuovo sorteggio, nuove emozioni. È quello che garantisce la nuova Champions League, in un formato che prevede più partite ma anche più big-match fin da subito. 36 squadre (non più 32), tutte in un unico girone, 5 per l'Italia per la prima volta (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna). Non più 8 gironi, ma uno singolo concepito come un unico campionato. Ogni squadra giocherà 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse (2 da ognuna delle 4 fasce diverse in cui i club sono divisi al momento del sorteggio iniziale). Le prime 8 classificate del girone unico vanno direttamente agli ottavi, quelle dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie dove si scontrano con quelle classificate dalla 17^ alla 24^ e andando a comporre un tabellone tennistico: in questo modo tutte le partite della prima fase saranno potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi. Le ultime 12 squadre classificate sono eliminate, senza "retrocedere" in un'altra coppa (altra novità)