Dalla vittoria del Bayern Monaco nel 2013 all'ultima del Real Madrid c'è un aspetto che accomuna le squadre trionfatrici negli ultimi dieci anni: la presenza in rosa di almeno un giocatore croato, uno spagnolo e uno brasiliano. Non solo Modric, Carvajal e Vinicius: tanti loro connazionali hanno lasciato il segno nelle precedenti edizioni, spesso segnando anche nell'atto conclusivo. Ma non manca qualche meteora