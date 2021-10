Chi è il vero Usain Bolt della Champions League? Attraverso i dati della Uefa abbiamo stilato la classifica per massimo sprint raggiunto in chilometri orari nelle prime tre giornate dei gironi. Ecco la top 10 dei giocatori delle squadre italiane e, in fondo, quella assoluta. E in vetta a entrambe c'è l'atalantino Miranchiuk

