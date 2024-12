Kings League Italia: le rose delle 12 squadre

Mare Glen è l'allenatore dei Black Lotus. La squadra che ha come presidenti la coppia composta da Sergio Cruz e Off Samuel. Al draft, la loro prima scelta ha riguardato la difesa, con Marco Cioaza (79 di overall), per poi spostarsi su Luca Gogliormella (attaccante, 84 di overall), Simone Peqini (portiere, 73 di overall), Kevin Bradu (centrocampista, 77 di overall), Nicola Antonucci (attaccante, 79 di overall), Marco Baioni (centrocampista, 80 di overall), Fatjon Suma (attaccante, 73 di overall), Dejan Danza (centrocampsta, 74 di overall), Samuele Grazi (portiere, 72 di overall) e Badr Manaf (centrocampista, 71 di overall).