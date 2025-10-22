A quel punto ecco l'Inter: nel suo primo anno da nerazzurro esce ancora di scena ai gironi (comunque contro avversarie di tutto rispetto come Barça e Dortmund), e retrocede in Europa League. Anche quella eliminazione, tra l'altro, porterà a uno dei suoi celebri sfoghi ("a inizio stagione sono stati fatti errori importanti, non possiamo affrontare Champions e campionato in queste condizioni"). Poi la testa va sulla seconda coppa e si crea una sorta di déjà vu: come con la Juve, anche sulla panchina dell'Inter il cammino è netto. Conte arriva addirittura fino in finale ma, lì, perde col Siviglia.

E il secondo anno all'Inter? Stessa storia: altra eliminazione ai gironi (c'erano Real, 'Gladbach e Shakhtar), quella volta addirittura senza retrocessione in Europa League chiudendo all'ultimo posto. Va detto: nei sei mesi finali di stagione senza coppe… vince lo scudetto.