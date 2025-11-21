Come stanno andando i campionati all'estero?

Dalle quelle parti se lo chiedono ormai da tanti anni, soprattutto dopo quattro secondi posti di fila, sette anni di gestione Arteta e un campionato che manca dagli anni degli invincibles di Wenger e Henry (il 2004). E quale lunedì migliore per farsi queste domande se non quello successivo al weekend dove hanno appena rifilato un poker al Tottenham nel North London Derby? L'Arsenal è primo a +6 sul Chelsea e +7 sul Manchester City di Guardiola, poco più indietro ci sono Aston Villa e Palace, che stanno facendo benissimo; mentre sorprende la crisi nera di un Liverpool campione in carica che, l'anno scorso, ha cannibalizzato il campionato. Slot — dopo un'estate da quasi mezzo miliardo di euro di cartellini — ha perso sei delle ultime sette partite di Premier (!) e otto delle ultime undici tra tutte le competizioni.

Nel mentre, Tottenham e Man United sono sempre nel limbo di metà classifica. In crisi anche il Wolverhampton ultimissimo con appena due punti (otto in meno della penultima, per intenderci). Si stanno invece rialzando West Ham (che ha scelto Espirito Santo al posto di Potter) e il Nottingham Forest (3-0 al Liverpool nell'ultimo turno): la squadra che l'anno scorso ha sfiorato una clamorosa qualificazione Champions ha già cambiato la bellezza di tre allenatori: Postecoglou al posto proprio di Espirito Santo, e poi Dyche al posto dello stesso Postecoglou.