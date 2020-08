2/17

Era il Real di Cristiano Ronaldo, che in quella edizione segna 17 gol. È il prossimo record a cui punta Lewandowski, che con la rete al Lione ha raggiunto i 15 gol in 9 presenze, andando a segno in ogni partita di questa edizione. Il polacco è sul terzo gradino del podio in questa classifica, assieme al Cristiano Ronaldo 2017/18. Al secondo posto Ronaldo 2015/16 (16 gol), al primo Ronaldo 2013/14 (17 gol), come detto. Ora Lewandowski avrà a disposizione un’altra partita, la finale con il Psg, per provare a battere quel record

LEWANDOWSKI DA RECORD INSIDIA RONALDO