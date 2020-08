2/18

SULLA SCIA DI CR7 - Totale 13 gol in questa Champions, con la coppa ferma agli ottavi di ritorno. Lo stesso identico numero di Ronaldo allo stesso identico punto della competizione. Quando? Nel 2013-14, nell'anno dei 17 gol totali che sono tutt'ora il record imbattuto nella storia della Champions. Per via del nuovo format straordinario di quest'anno Lewandowski avrà però meno partite a disposizione rispetto al portoghese: la Final 8, in caso di finale per il Bayern, potrebbe consentire al polacco di giocare al massimo altre tre gare per ritoccare il record

VIDEO. CR7 BEFFATO NEL TORELLO DA CUADRADO