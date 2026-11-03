Era la stagione 2017-2018 quando Cristiano Ronaldo firmava uno dei suoi tantissimi record. Il campione portoghese ne ha riscritti parecchi soprattutto in Champions, la sua competizione “preferita”, eppure, come si dice “i record sono fatti per essere battuti”. E "l'Uragano" Harry Kane fresco di Pallone d’Oro è qui per questo: nelle prossime due partite potrebbe già spazzarne via uno, quello di “partite consecutive di Champions andando in gol”.



CR7, in quella (per lui) magica stagione, arrivò a 11. Kane è a 10. Segnando contro l’Atletico Madrid lo eguaglierebbe, nella partita successiva con il Lille potrebbe puntare al sorpasso. La striscia di Kane è stata aperta nella passata edizione, andando in rete contro Union Saint-Gilloise (doppietta) e Psv nel girone unico, e poi: Atalanta (doppietta, nel ritorno degli ottavi; all’andata non giocò), Real Madrid (sia all’andata che al ritorno), Psg (sia all’andata che al ritorno). Nella Champions in corso invece ha segnato in tutte le prime tre partite, contro Bodo/Glimt, Viking (doppietta), Arsenal. Dieci partite consecutive in gol, con 13 reti in tutto.