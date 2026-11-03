Introduzione
Il neo-Pallone d’Oro Harry Kane riprende la sua corsa in Champions andando subito a caccia di un record che al momento appartiene al pluri-Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo: se segnerà contro l’Atletico Madrid eguaglierà la striscia di CR7 di undici partite consecutive andando a segno in Champions League. Ma ci sono anche altri record di Cristiano Ronaldo che Kane potrebbe attaccare? Vediamo quali (per uno gli servirebbero 7 finali di fila...)
Quello che devi sapere
Partite consecutive andando in gol: Kane a -1 da CR7
Era la stagione 2017-2018 quando Cristiano Ronaldo firmava uno dei suoi tantissimi record. Il campione portoghese ne ha riscritti parecchi soprattutto in Champions, la sua competizione “preferita”, eppure, come si dice “i record sono fatti per essere battuti”. E "l'Uragano" Harry Kane fresco di Pallone d’Oro è qui per questo: nelle prossime due partite potrebbe già spazzarne via uno, quello di “partite consecutive di Champions andando in gol”.
CR7, in quella (per lui) magica stagione, arrivò a 11. Kane è a 10. Segnando contro l’Atletico Madrid lo eguaglierebbe, nella partita successiva con il Lille potrebbe puntare al sorpasso. La striscia di Kane è stata aperta nella passata edizione, andando in rete contro Union Saint-Gilloise (doppietta) e Psv nel girone unico, e poi: Atalanta (doppietta, nel ritorno degli ottavi; all’andata non giocò), Real Madrid (sia all’andata che al ritorno), Psg (sia all’andata che al ritorno). Nella Champions in corso invece ha segnato in tutte le prime tre partite, contro Bodo/Glimt, Viking (doppietta), Arsenal. Dieci partite consecutive in gol, con 13 reti in tutto.
Ma a Kane servono 4 gol all'Atletico per la media-gol
Anche la striscia di 11 partite di Cristiano Ronaldo è stata realizzata a cavallo di due stagioni. Iniziando nella finale dell’edizione 2015-2016, nel 4-1 del Real Madrid alla Juventus (doppietta di CR7), per poi proseguire nell’edizione 2016-2017 in cui CR7 va a segno in tutte e sei le partite del girone (9 gol in tutto), e sia all’andata che al ritorno di ottavi e quarti (6 gol in 4 partite). In tutto: 17 gol in 11 partite consecutive. Kane (13 gol in 10, come detto) dovrebbe firmare un poker contro l’Atletico Madrid, per eguagliare Ronaldo anche nella “media-gol”.
L'Atletico Madrid: quanti ricordi per CR7...
Curioso che Kane possa andare a caccia del record di CR7 proprio contro la squadra di Simeone. Per Ronaldo rappresentava un derby, ma anche una delle prede favorite. In carriera CR7 ha segnato 25 dei suoi quasi mille gol all’Atletico Madrid, giocandoci contro 37 volte. Dodici nei derby di Liga, 6 in quelli di Coppa del Re, 7 in Champions (in 10 partite, tra cui due finali). Quattro le triplette di CR7 contro i Colchoneros, tra cui anche una con la maglia della Juventus (ritorno degli ottavi del 2018/2019, 3-0 per i bianconeri che capovolge lo 0-2 dell’andata). Mai un poker, però. Quello che “servirebbe” a Kane per pareggiare i conti, come dicevamo.
Più gol in una singola edizione di Champions: Kane può arrivare a 20
In quella stagione da record (2017/2018) Cristiano Ronaldo vinse la Champions risultando anche il miglior marcatore del torneo (15 gol). Kane (che ha come record in una singola edizione i 14 gol del 2025/2016) al momento è a quota 4 gol in 3 partite. Siamo ancora lontanissimi, ma sulla buona strada.
Lo dicono le proiezioni: se Kane mantenesse questa media mostruosa di oltre un gol a partita (1,33) fino alla finale, con cinque partite del girone unico da giocare e immaginando un cammino fino alla finale senza passare dai playoff (ottavi, quarti, semifinale, finale), Kane avrebbe a disposizione altre 12 gare. E chiuderebbe con 20 gol in una singola edizione di Champions… Va detto comunque che Ronaldo segnò i suoi 15 in 13 partite. Con il nuovo formato, invece, Kane ne avrebbe a disposizione 15. E tenere quel ritmo pare quasi impossibile...
Pù gol in una stagione: Kane ha già eguagliato CR7
Un record di Ronaldo, intanto, Kane l’ha già eguagliato. Nella passata stagione, quella che gli è valsa il Pallone d’Oro grazie a una prolificità… da Ronaldo, appunto. Nella sua miglior stagione in assoluto, infatti, il portoghese mise a segno 61 gol (era il 2014/2015) tra tutte le competizioni con il Real Madrid. Nel 2025/2026 anche Kane ha chiuso a 61 gol con il Bayern. In questo caso, addirittura, la media-gol premia Kane (lui li ha segnati in 51 partite, Ronaldo in 54)
- Ronaldo 2014/2015 (Real Madrid): 61 gol in 54 partite, media-gol: 1,13
- Kane 2025/2026 (Bayern Monaco): 61 gol in 51 partite, media-gol: 1,20
Partite necessarie per fare 50 gol: Kane come Messi (e meglio di CR7)
Arrivato a 73 gol in Champions, Kane ha superato il traguardo dei 50 da un pezzo. E più velocemente di Cristiano Ronaldo. Se Kane ha impiegato 66 partite, a CR7 ne erano servite ben 91 per fare 50 gol. Segno di come il portoghese in Champions sia “sbocciato” quando era già più maturo. In questo caso Kane ha eguagliato Messi, ma è sul terzo gradino del podio all-time
Partite impiegate per segnare 50 gol in Champions:
- Haaland: 49
- Van Nistelrooy: 62
- Kane e Messi: 66
- Lewandowski: 77
- Mbappé: 79
- Benzema: 88
- Cristiano Ronaldo: 91
- Raul: 97
Gol in Champions dopo i 30 anni: Kane avvicina CR7 (e batte Messi)
Da quando ha superato i 30 anni, il 33enne Kane in Champions ha segnato (per ora) 36 gol in 40 partite. Ronaldo, passati i 30, ne ha fatti 68 in 74 partite (in pratica quasi la metà dei suoi 140 totali nella competizione). La media di Ronaldo è superiore (0,92 contro 0,9) ma Kane può consolarsi sapendo di aver già battuto l’arci-nemico di CR7: Leo Messi, infatti, dopo i 30 anni ha segnato 35 gol in Champions (in 48 gare)
Gol in Champions dopo i 30 anni:
- Cristiano Ronaldo: 68 in 74 partite, media-gol: 0,92
- Harry Kane: 36 in 40 partite, media-gol: 0,90
- Leo Messi: 35 in 48 partite, media-gol: 0,73
100 gol con più club diversi: CR7 irraggiungibile
Un record lontanissimo dall’essere raggiunto è quello dei 100 gol con più squadre diverse. Ronaldo è arrivato in tripla cifra con 4 club differenti, Kane al momento “solo” con due. Vista l’età è improbabile che l’inglese faccia in tempo a riempire la propria carriera con altri due trasferimenti e altrettanti “centelli”
Ronaldo, almeno 100 gol con:
- Real Madrid (450)
- Manchester United (145)
- Al-Nassr (138)
- Juventus (101)
Kane, almeno 100 gol con:
- Tottenham (280)
- Bayern Monaco (156)
Media-gol in Champions: Kane (per ora) meglio CR7
Qui i numeri di Cristiano Ronaldo sono impressionanti ma Kane al momento sta facendo anche meglio, per media-gol (considerando sempre che ha giocato meno della metà delle partite del portoghese)
- Ronaldo: 140 gol in 183 partite, media-gol: 0,765
- Kane: 73 gol in 58 partite, media-gol: 0,795
Tuttavia, se l’obiettivo sono i 140 gol totali (che rendono Ronaldo il miglior marcatore all-time della Champions, mentre Kane è attualmente decimo), mantenendo la sua media attuale Kane avrebbe bisogno di altre 103 presenze nella competizione. In pratica altre sei edizioni (oltre a questa in corso) arrivando sempre in finale…