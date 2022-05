Finale Champions, dall'Inter di Mou al Chelsea, chi ha vinto negli ultimi 12 anni

Dal trionfo nerazzurro a Madrid a quello del Chelsea nel derby inglese contro il City: negli ultimi 12 anni a dominare è stato il calcio spagnolo con sei successi, tre quelli delle squadre inglesi e due per il Bayern come rappresentante della Bundes. Partite spesso spettacolari risolte dai fuoriclasse in campo, altre decise all’ultimo minuto o ai calci di rigore: ecco come sono andate