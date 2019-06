Nel 2019 il ritorno, un amarcord segnato proprio da quella faida vecchia quasi quindici anni. Batista torna a sfidare Triple H in un "No Holds Barred match" senza esclusione di colpi o possibilità di squalifica. Il prezzo da pagare? In caso di sconfitta Triple H sarebbe stato costretto a ritirarsi. Non sarà così: un colpo di 'sledgehammer' - il grosso martello da fabbro - chiuderà il match in favore di quest'ultimo.