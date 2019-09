Esperto di Triplete, non va dimenticato in questa speciale classifica Samuel Eto'o, anche lui vincitore tre volte della Champions League. Le prime due le conquistò - segnando in entrambe le finali - con la maglia del Barcellona. La terza arrivò con quella dell'Inter: in finale non mise la sua firma, ma il suo apporto fu decisivo per la squadra di Mourinho