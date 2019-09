La musica della Champions è pronta a far vibrare gli stadi di tutta Europa, con il Meazza che si colloca tra gli impianti più grandi ad ospitare le partite di questa stagione. Atalanta e Shakhtar Donetsk costrette a giocare in campo neutro, rispettivamente a causa di lavori al proprio impianto e per via della guerra in atto nella città ucraina. Ecco la classifica degli stadi in ordine di capienza