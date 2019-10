Alla vigilia di Barcellona-Inter l'allenatore salentino è tornato a parlare della Pulce, in dubbio per la partita: "Messi? Per noi non deve cambiare niente. Parliamo del più forte al mondo insieme a Ronaldo, con il Chelsea mi fece tre gol fra andata e ritorno. Però dal punto di vista tattico non cambia niente, perché non avremmo fatto una marcatura ad uomo su di lui" (foto da Instagram)