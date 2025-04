Il portiere olandese è stato operato d’urgenza nella notte, dopo il terribile scontro di gioco con Borja Iglesias, avvenuto ieri nel corso di Celta-Las Palmas, nella 29esima di Liga: una ginocchiata dell’attaccante gli ha perforato l’intestino. Uscito dal campo in barella, è stato subito portato in ospedale a Vigo. La rassicurazione del Las Palmas in mattinata: “Cillesen -si legge in una nota del club- è stato sottoposto con successo a intervento chirurgico”

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT