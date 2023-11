Il gol che ha avviato la rimonta del Manchester City contro il Lipsia è stato il 40° di Erling Haaland in Champions. Il norvegese ha tagliato questo traguardo in appena 35 partite, il più veloce di sempre a riuscirci. Prima di lui il migliore era stato l'olandese Ruud van Nistelrooy. Nella top ten di questa classifica c'è un'altra leggenda dei Citizens, un italiano e solo altri due attaccanti ancora impegnati in Europa

IN PREMIER INVECE RECORD DI 50 GOL