Inter, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori
L'Inter ha comunicato la lista A per la prossima Champions League. Inserito anche Mattia Marello. Aleksandar Stankovic e Pio Esposito saranno invece in quella B. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Chivu
- La Lista A può contenere al massimo 25 giocatori, ma 8 posti sono riservati ai calciatori formati localmente
- Almeno 4 devono essere cresciuti nel settore giovanile del club e altri 4 possono essere cresciuti in società della stessa federazione
- Se non vengono occupate tutte le caselle riservate ai giocatori del vivaio, il numero massimo della lista si riduce di conseguenza
- In Lista B possono invece essere inseriti i giovani che rispettano i requisiti UEFA relativi a età e permanenza nel club, senza occupare un posto nella Lista A
- Josep MARTINEZ
- Ivan PROVEDEL
- Raffaele DI GENNARO
- John STONES
- Manuel AKANJI
- Benjamin PAVARD
- Yann-Aurel BISSECK
- Alessandro BASTONI
- Federico DIMARCO
- Carlos AUGUSTO
- Djed SPENCE
- Mattia MARELLO
- Petar SUCIC
- Andy DIOUF
- Hakan CALHANOGLU
- Henrikh MKHITARYAN
- Curtis JONES
- Piotr ZIELINSKI
- Nicolò BARELLA
- Luis HENRIQUE
- Aleksandar STANKOVIC (sarà inserito nella lista B)
- Lautaro MARTINEZ
- Marcus THURAM
- Ange-Yoan BONNY
- Pio ESPOSITO (sarà inserito nella lista B)