 Inter, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori | Sky Sport
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Inter, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

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L'Inter ha comunicato la lista A per la prossima Champions League. Inserito anche Mattia Marello. Aleksandar Stankovic e Pio Esposito saranno invece in quella B. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Chivu

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