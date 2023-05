Edin Dzeko ritroverà in finale la sua ex squadra, con cui vinse un "pazzo" titolo di Premier da protagonista nel 2012, con Mancini allenatore e Balotelli come compagno di squadra. Non sono gli unici ad aver indossato sia la maglia dell'Inter che del City: alcuni sono veramente difficili da ricordare e ce n'è uno che in nerazzurro giocò appena 4'... e in Champions