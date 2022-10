Impresa sfiorata al Camp Nou per l'Inter, che avrebbbe potuto chiudere il discorso qualificazione con due giornate di anticipo ma che per l'accesso agli ottavi di Champions rimane comunque padrona del proprio destino. I nerazzurri, attualmente secondi, sono infatti in vantaggio negli scontri diretti con il Barcellona e hanno due match point per chiudere il discorso: ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno

